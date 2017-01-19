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Донбас повернеться під контроль України незалежно від нової влади в Росії – Соловей

Донбас повернеться під контроль України незалежно від нової влади в Росії – Соловей
Російський опозиційний діяч Валерій Соловей пише, що неможливо уявити в Москві будь-яку владу, навіть найбільш ліберальну, яка б погодилася віддати Крим Україні, про що повідомляє replya.net. Разом з тим, зазначає експерт, під час пошуку компромісу існує можливість певних компенсацій за анексований Крим: мова йде про спеціальні економічні відношення, преференції для України. Що стосується Донбасу, то він напевно повернеться до влади Києва незалежно від того, якою у Москві буде нова влада. Наразі Кремль зацікавлений у Донбасі для того, щоб мати вплив на Україну.

На думку російського опозиціонера, місія ОБСЄ може отримати контроль за кордоном, та й в Кремлі цього не заперечують, продовжив Соловей. Особливо це важливо, якщо країни Заходу продемонструють певний натяк на те, що вони готові зняти санкції з Росії, бодай частково, а Москва збереже хоча б якийсь вплив на Донбас. Однак, політик виразив сумнів у тому, що такий сценарій є прийнятним для України. Та й взагалі постає питання: а чи потрібен Донбас Україні. Незважаючи на те, на яких умовах відбудеться його інтеграція до складу України, його населення все одно буде вороже ставитися до Києва. На переконання Валерія Солов’я, це може стати троянським конем існування української державності.
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