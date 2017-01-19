В СБУ прокоментували можливість заборони Марі Ле Пен на в’їзд до України

Згідно з наданою відповіддю СБУ на запит сайту «Обозреватель» , Служба безпеки України наразі не має наміру забороняти керівнику «Національного фронту» Марін Ле Пен в’їзд до країни, про що повідомляє replyua.net. Згідно інформації видання, суть запиту до СБУ полягала у наступному: «Чи були вжиті з боку СБУ певні заходи по відношенню до Марін Ле Пен, 1968 року народження, громадянки Франції, у зв’язку з її висловлювання відносно Криму, в яких чітко простежується антиукраїнський характер?».
Згідно змісту отриманої відповіді, зараз СБУ лише почала працювати над пропозиціями щодо застосування певних обмежувальних заходів щодо в’їзду на територію України громадянки Франції Марін Ле Пен, проте ніяких заходів щодо заборони не було погоджено.
Як відомо, нещодавно кандидат на посаду очільника Франції Марін Ле Пен виступила з гучною заявою про те, що анексія Криму Росією мала цілком законний характер, оскільки таке рішення прийняло населення півострову під час референдуму. У зв’язку з цим деякі українські політики звернулися до МЗС з проханням належним чином прореагувати на заяви французького політика, тим більше, що Ле Пен не намагається приховати своїх симпатій до керівника Кремля Володимира Путіна.