Путин полностью несет ответственность за эскалацию на Донбассе – Порошенко

Украинский лидер Петр Порошенко дал интервью авторитетному издании The Wall Street Journal, в котором подчеркнул, что в районе боевых действий на оккупированном Донбассе обострилась ситуация, и в этом вина только Кремля, передает replyua.net. Глава украинского государства подчеркнул, что в минувшем месяце 22 военных Украины погибли. Более того, подконтрольные России террористы 1500 раз прибегали к нарушению минских договоренностей, в частности, они не соблюдали режим прекращения огня.
При этом Порошенко не согласен с мнением о том, что возобновив активные боевые действия на Донбассе, кто-то хочет проверить на прочность будущего президента США Дональда Трампа. Украинский лидер заявил, что глава Кремля Владимир Путин целиком и полностью ответствен за обострение на Донбассе. Порошенко подчеркнул, что отмена западными партнерами Украины антироссийских санкций способна обернуться угрозой для их дальнейшего безопасного существования.
«Все знают, что Россия – это агрессивное государство, поэтому отмена санкций невозможна, так как это очевидно будет означать предательств европейских ценностей и европейских интересов», - сказал Порошенко.