Боровой: обменять Крым на Донбасс нереально

По убеждению российского оппозиционного политика Константина Борового, проведение обмена Донбасса на Крым не представляется возможным, передает replyua.net. Эксперт подчеркнул, что когда ведутся разговоры на тему отношений с Кремлем, подразумевается не территория, а необходимость соблюдения положений международного права и принципов. Константин Боровой подчеркнул, что прозвучавшее от нардепа Надежды Савченко предложение об отказе Киевом от Крыма в обмен на завершение войны на Донбассе можно сравнить с предложением: вы совершаете убийство наших военных, а мы – ваших, и никто ни к кому не предъявляет никаких претензий.
Кроме того, российский политик вспомнил о существовании граждан, имеющих свои свободы и права, которые никак не могут быть использованы политическими деятелями в качестве предмета сделки. Достаточно часто у людей возникают разнообразные идеи, которые на самом деле ничего общего с политикой и ответственностью не имеют. Константин Боровой уверен, что если политический деятель озвучивает столь странные и неприемлемые идеи, то его нельзя воспринимать в качестве политика или ответственного гражданина страны.
Ранее сообщалось, что Савченко провела встречу с лидером крымских татар Рефатом Чубаровым и пояснила свои идеи об отказе Украины от Крыма.