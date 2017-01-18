Крымский Бандеровец объяснил, что будет, если отказаться от Крыма в пользу Донбасса

Крымский Бандеровец в своем блоге прокомментировал недавние предложения «обмена Крыма на Донбасс», прозвучавшие из уст сразу нескольких агентов и сподвижников Кремля, - передает replyua.net.
Блогер сообщает, что Владимир Путин сейчас активизировал всех своих агентов в большой политике, отчаянно пытаясь подтолкнуть Украину к отказу от Крыма в обмен на Донбасс – об этом стали во весь голос кричать не только Надежда Савченко и Виктор Пинчук, но и Марин Ле Пен. Он пишет: «Ботоксная крыса спешит, т.к. понимает, что скоро из него начнут вышибать награбленное».
Крымский Бандеровец полагает, что если Украина откажется от каких-либо своих территорий, то это неминуемо приведет к автоматической отмене санкций против России, введенных как ЕС, так и США. Это, в свою очередь, позволит экономике России восстановиться и увеличить объемы вооружений, вслед за чем начнется полномасштабное вторжение войск РФ в Украину. Блогер подчеркивает, что задавать вопросы типа «стоит ли отказываться от Крыма в пользу Донбасса» нужно не в сети, а на референдуме – лишь украинский народ вправе принимать такие решения.