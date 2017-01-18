Нусс: Тимошенко должна понести ответственность за деятельность Савченко

Павел Нусс заявляет, что Юлия Тимошенко должна понести ответственность за деятельность Надежды Савченко. Как сообщалось ранее, парламентский комитет по национальной безопасности и обороне Украины рекомендует ВР исключить из своего состава депутата – коллаборациониста, - передает replyua.net.
Политический аналитик пишет: «Такое решение членов комитета расцениваю вполне адекватным, учитывая, уже неоспоримый факт сотрудничества Савченко с марионетками Кремля и с клерками российской оккупационной администрации во временно-оккупированных районах Донецкой Луганской областей». Нусс подчеркивает, что следующим и завершающим шагом процесс отстранения Савченко от работы в рамках комитета будет голосование депутатов за решение комитета.
Он пишет: «На мой взгляд, мы сейчас имеем высокий уровень риска провала голосования за решение профильного комитета. Причин этого может быть сразу несколько. Во-первых, нам неизвестна позиция Тимошенко и ее фракции по данному вопросу, поскольку Виктор Медведчук, который курирует публичную политику Савченко, является партнером и другом Тимошенко, и имеет влияние на часть самой фракции «Батькивщина». А во-вторых, если учесть и то, что партия Тимошенко с трудностями сумела преодолеть проходной барьер на выборах исключительно из-за популярности Савченко, которую они включили №1 в свой избирательный список – вероятность того, что фракция «Батькивщина» под разным предлогом откажется поддержать исключение Савченко из состава комитета нацбезопасности – крайне высока». По мнению политолога, голосование фракции Тимошенко не является решающим, но больше стоит переживать за позицию союзников Медведчука и Тимошенко из с числа внефракционных депутатов, и тех членов фракций, с которыми у них сложились тесные партнерские связи.
Нусс резюмирует: «В любом случае, ответственность за возможный провал за позитивное решение ВР несет персонально Тимошенко, которая принадлежит к системе политических лоббистов интересов Владимира Путина». По его мнению, настало время требовать от СБУ решительных действий в отношении Савченко, призывающей к «обмену Крыма на Донбасс», а Тимошенко, как лидер партии «Батькивщина», благодаря которой Савченко и оказалась в парламенте, в случае возбуждения дела, проходить в нем в качестве соучастницы. Блогер подчеркивает, что он солидарен с заявлением Первого вице-спикера ВР Ириной Геращенко – восстановление суверенитета и территориальной целостности, единой Украины – важнейшая и единственная цель в борьбе с российской агрессией.