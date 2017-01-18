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Гройсман закликав МОЗ діяти рішуче

Гройсман закликав МОЗ діяти рішуче
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає за необхідне обговорення питання роботи Міністерства охорони здоров’я. Про це він заявив під час засідання уряду у середу, 18-го січня, передає replyua.net.

«На сьогоднішній день Україна переповнена обговореннями щодо діяльності МОЗ. І в цих обговореннях потрібно знаходити спільну мову. Люди мають відчути, що звертаючись до лікарень вони зможуть отримати комплексне та якісне лікування. Пацієнти мають бачити, що система змінюється і медицина стає більш доброзичливою до людей, які потребують її допомоги», - зазначив голова уряду.

В той самий час він наголосив, що не дозволить нікому повертати старі схеми роботи в оновлену систему охорони здоров’я. «Я розумію, що серед критиків МОЗ є люди, які мають дійсно щирі та добрі наміри. Тому закликаю Міністерство охорони здоров’я прислуховуватись до того, про що говорять люди. А для цього потрібно залишити чвари та нарешті сконцентруватися на роботі. Наразі перед МОЗ стоїть найголовніше завдання – забезпечити чесні та доступні ціни на медикаменти», - наголосив Гройсман. Також за його словами, з 1-го квітня на безкоштовне забезпечення ліків мають перейти усі хронічно хворі.
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