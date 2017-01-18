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Пушилин угрожает создать новые котлы в случае наступления ВСУ

Пушилин угрожает создать новые котлы в случае наступления ВСУ
По мнению одного из главарей самопровозглашенной «ДНР» Дениса Пушилина если украинские военные начнут масштабное наступление на Донбассе, они испытают очень серьезные потери, передает replyua.net. В комментарии недавнего заявления, сделанного главой МВД Украины Арсеном Аваковым, Пушилин назвал невозможным силовой метод для возвращения оккупированной части Донбасса под контроль Киева. При этом лидер пророссийских боевиков обвинил украинских военных в постоянных провокациях и сохранении планов начать активное наступление на территории, находящиеся под руководством непризнанных республик.

«Тот силовой способ, о котором рассказал Аваков, совершенно неприемлем. Время от времени нам приходится наблюдать за попытками атак и провокаций. Но говорить об успехе Киева нельзя. Вместе с тем, сохраняется теоретическая возможность начала ВСУ полномасштабного наступления. Не так давно для Украины подобные действия заканчивались созданием котлов, поэтому если Киев вновь примет решение пойти в наступление, новых котлов не избежать»,- сказал Пушилин.

На днях в СМИ появилась информация о прибытии лидеров «ДНР» и «ЛНР» в оккупированный Крым. Там кураторы Кремля должны им дать дальнейшие указания о действиях на Донбассе.
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