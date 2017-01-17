У БПП прокоментували заплановану зустріч Порошенка з Трампом

Президент України Петро Порошенко зможе налагодити контакт з новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом під час особистої зустрічі, яка вже була запланована. Про це заявив заступник голови фракції «Блока Петра Порошенка» Гончаренко Олексій, інформує replyua.net.
«У відносинах між двома президентами ніяких проблем чи непорозумінь немає. Вважаю, що запланована зустріч пройде максимально продуктивно для обох сторін. Вони зможуть налагодити між собою якісну комунікацію, оскільки ми поважаємо США, а Трамп поважає тих, хто позитивно ставиться до його країни», - зазначив він.
Крім того Гончаренко зауважив, що «сильна та незалежна Україна, яка може протистояти російській агресії, зацікавить будь-якого президента Сполучених Штатів». Як повідомлялося раніше, президента України та США домовилися про зустріч віч-на-віч. В ході зустрічі український лідер хоче обговорити питання подальшої взаємодії двох держав. Порошенко переконаний, що йому легко вдасться знайти мову з Трампом не лише як політик за політиком, а як бізнесмен з бізнесменом. В той самий час у РФ лише припускають можливу дату можливої зустрічі Путіна з Дональдом Трампом.