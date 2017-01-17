Яценюк: заяви Ле Пен про «російський» Крим – це виклик усій Європі

Колишній голова уряду України Арсеній Яценюк в Facebook висловив переконання, що заява законність анексії Росією Криму, зроблена Марін Ле Пен, не витримує ніякої критики та є справжнім викликом для усіх європейських країн, повідомляє replyua.net. Зокрема, український політик вважає, що плани кандидата в президенти Франції зняти російські санкції та визнати Крим як частину Росії є «абсурдним проявом задзеркалля на міжнародному рівні, куди Європа ризикує повернутися вперше з моменту завершення Другої світової війни».
Окрім того, Арсеній Яценюк вважає, що Марін Ле Пен, озвучивши таку гучну заяву, поставила всю Європу перед великим викликом. Екс-прем‘єр нагадав, що офіційний Париж взяв на себе роль посередника у процесі мирного урегулювання військового конфлікту на Донбасі. Звертаючись до чинної французької влади, Яценюк закликав її представників до негайної реакції на подібні неприйнятні заяви пані Ле Пен та підтвердити незмінність політики невизнання російської анексії Криму та відновлення територіальної цілісності української держави.
Раніше повідомлялося, що СБУ пропонує заборонити Марін Ле Пен в’їзд на територію України у зв’язку з її заявами.