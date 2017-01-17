Геращенко розповіла про сценарій, який Кремль захоче нав'язати Україні

Російська сторона може використати на свою користь дві умови у Мінських домовленостях, якими буде шантажувати Україну щодо місцевих виборів на Донбасі та амністією для терористів. Про це під час розмови з журналістом «УП» розповіла головний заступник голови ВРУ, представник української сторони у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Геращенко Ірина, передає replyua.net.
«Можливо буде так, що тиждень зона АТО буде без єдиного обстрілу – РФ нібито виконає першу умову Мінських угод. Далі вони захочуть почати процес по звільненню заручників. Заявлять про те, що вони готові відпустити 42 заручники, про яких ми знаємо. І все. Умови російська сторона виконала. Далі вони будуть вимагати від України амністії бойовиків та виборів на Донбасі. Саме такими подальшими кроками буде займатися Кремль», - заявила вона.
«Однак не потрібно буде забувати, що вибори неможливі без виведення військ з території України та повернення контролю над східним кордоном! Це є незмінна і єдина позиція української сторони. А все, що стосується заручників, то їх значно більше, ніж 42. Україні не потрібно забувати про тих політичних в’язнів Кремля, які були захоплені їхніми спецслужбами протягом всіх трьох років агресії», - зауважила Геращенко.