валюта
Спецтема"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

Геращенко розповіла про сценарій, який Кремль захоче нав'язати Україні

Геращенко розповіла про сценарій, який Кремль захоче нав'язати Україні
Російська сторона може використати на свою користь дві умови у Мінських домовленостях, якими буде шантажувати Україну щодо місцевих виборів на Донбасі та амністією для терористів. Про це під час розмови з журналістом «УП» розповіла головний заступник голови ВРУ, представник української сторони у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Геращенко Ірина, передає replyua.net.

«Можливо буде так, що тиждень зона АТО буде без єдиного обстрілу – РФ нібито виконає першу умову Мінських угод. Далі вони захочуть почати процес по звільненню заручників. Заявлять про те, що вони готові відпустити 42 заручники, про яких ми знаємо. І все. Умови російська сторона виконала. Далі вони будуть вимагати від України амністії бойовиків та виборів на Донбасі. Саме такими подальшими кроками буде займатися Кремль», - заявила вона.

«Однак не потрібно буде забувати, що вибори неможливі без виведення військ з території України та повернення контролю над східним кордоном! Це є незмінна і єдина позиція української сторони. А все, що стосується заручників, то їх значно більше, ніж 42. Україні не потрібно забувати про тих політичних в’язнів Кремля, які були захоплені їхніми спецслужбами протягом всіх трьох років агресії», - зауважила Геращенко.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
Важное за сутки
16 янв 2017
36549

"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

Помічник президента Російської Федерації Владислав Сурков під час візиту до окупованого Донецька в жорсткій формі заявив, що Кремль не задоволений роботою окремих «міністрів уряду ДНР». Крім того,

16 янв 2017
13863

Новая боевая машина Украины: «Тирекс» будет направлен в зону АТО - обзор

Данная информация появилась на Национальном промышленном портале "Незалежной", где опубликован патент на танк с гордым названием «Тирекс». Разработчики боевой машины сразу назвали его конкурентом

16 янв 2017
11044

Піонтковський: Трамп сам себе видав. Немає сумніву, що він агент Кремля

Найостанніше інтерв’ю новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа показало всьому світові, як агенти Кремля можуть самі себе видавати. Наступник Обами з усіх сил «намагається виконати

17 янв 2017
6991

Существует законный способ отстранить Трампа от власти не объявляя импичмент - СМИ

На сайте издания «Independent» была размещена статья, автор которой заявляет, что существует законный, и главное, быстрый способ устранить «сумасшедшего президента США от власти», и это не импичмент,

Последние новости

В Крыму снова начали расти цены

Геращенко розповіла про сценарій, який Кремль захоче нав'язати Україні

Лавров вважає недоречним участь Трампа у мінському процесі

Розвідка: Під час сутички з військовими ЗС РФ загинуло 3 бойовика

Ірина Фріз: своїми заявами Марін Ле Пен призведе до того, що одного дня на Корсиці запросто активізуються сепаратисти

Росія робить все для зриву мінського формату – Геращенко

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: бойовики дещо "притихли"

Плотницкий и Захарченко прибыли в Крым

У Києві прийшла квитанція за опалення квартири на 8 тисяч

Дипломат: президентство Трампа спровоцирует волну напряжения между ЕС и США

Политолог: Политики с мировым именем проигнорировали «завтрак» Пинчука

Лавров не хоче переписувати Мінські угоди

У Росії новий план по дестабілізації ситуації в Україні - Геращенко

На мировом рынке нефти очередной взлет цен 17 января

Сазонов: прекратите пугать политиков досрочными выборами

Ляшка поставили на місце

С приходом Супрун Минздрав начал «мудрить» с прозрачностью международных закупок

Дипломат: Трамп придумав, як вивести Росію з розряду супердержав

Лавров відреагував на слова Трампа щодо санкцій

В российском МИДе озвучили обвинения в адрес спецслужб США

 Новости за день