Депутаты ВР обвиняют руководство Нацгвардии в симпатии к террористам

По информации депутата ВР Олега Петренко, часть офицеров Нацгвардии Украины не скрывают своего положительного отношения к боевикам непризнанных «ДНР» и «ЛНР», так как часто посещают оккупированные территории Донбасса, передает replyua.net со ссылкой на «112.ua».
В интервью журналистам парламентарий подчеркнул, что заявление, которое недавно сделал его коллега Андрей Билецкий, это только один из многочисленных обвинительных пунктов.
Петренко сообщил, что деятельность части офицеров, подтверждающая симпатию руководства Нацгвардии к террористам, стала темой активных обсуждений в Интернете. В том числе, есть информация о посещении офицеров непризнанной «ДНР», причем в процессе их пересечения линии разграничения никто их не задерживал. Также есть информация о журнале, в котором прописаны инструкции пребывания на территории непризнанной республики. И украинские офицеры в нем ставили свою подпись, рассказал депутат. При этом он пообещал, что уже на текущей пленарной неделе ВР прореагирует на такую информацию соответствующим образом. Напомним, что ранее внефракционный парламентарий Андрей Билецкий обвинял руководителей Нацгвардии в том, что они сотрудничают с террористами.