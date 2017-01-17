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Кабмин принял неожиданное решение по оккупированным территориям Донбасса

Кабмин принял неожиданное решение по оккупированным территориям Донбасса
Дипломат Богдан Яременко заявил о принятом Кабмином11 января текущего года распоряжении, согласно которому правительство отвечает за то, как обстоят дела с соблюдением прав человека на оккупированном Донбассе, передает replyua.net.

Яременко в Facebook пишет, что международные нормы ответственность за соблюдение прав человека на территориях, пребывающих некоторое время под оккупацией, возлагают на страну-оккупанта. А Кабинет министров решил, что Украина должна выполнять эти обязательства, в том числе, гарантировать стабильную выплату всех социальных выплат, зарплаты так далее. Таким образом, по мнению дипломата, это означат, что на Донбассе отсутствуют территории, оккупированные иностранным государством, а есть только конфликт внутреннего характера, который на некоторое время приостановил деятельность украинских органов власти, хотя сейчас их деятельность активно возобновляется.

Богдан Яременко акцентировал свое внимание на том, что вместо положения «территории, оккупированные другой страной» будет использоваться «территории, оказавшиеся неподконтрольными» со всеми вытекающими последствиями в политической и правовой сфере.
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