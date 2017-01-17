Украинским властям посоветовали, как реагировать на заявления Ле Пен по санкциям и Крыму

Журналист и писательница Елена Маркосян на своей странице в соцсети написала, что реакцией властей Украины на недавние заявления лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен относительно Крыма и снятия санкций с России должен стать ее запрет на посещение страны, передает replyua.net.
Маркосян считает, что так как Ле Пен занимает лидерские позиции по результатам соцопросов, ее заявления не должны оставаться без внимания.
«В очередной раз Ле Пен очень просто и без какого-либо компромисса показала Киеву, что с настоящей политикой истерики никак не связаны. У каждого человека и у каждого политика, в соответствии со стандартами европейской демократии, должна быть своя точка зрения и своя позиция, отвечающая ей. Что касается всех запретов и обид, то это уже далекое прошлое. На сегодняшний день Ле Пен занимает лидерские позиции по результатам опросов рейтинга кандидатов в президенты Франции. Конечно, она может победить в апреле, а может и нет, но она совершенно точно не будет искать поддержку среди украинских сторонников семейства Клинтонов», - написала журналист. Она считает, что будет лучше, если Киев, в качестве реакции на заявления Ле Пен, запретит ей въезд в Украину.