валюта
Спецтема"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

Украинским властям посоветовали, как реагировать на заявления Ле Пен по санкциям и Крыму

Украинским властям посоветовали, как реагировать на заявления Ле Пен по санкциям и Крыму
Журналист и писательница Елена Маркосян на своей странице в соцсети написала, что реакцией властей Украины на недавние заявления лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен относительно Крыма и снятия санкций с России должен стать ее запрет на посещение страны, передает replyua.net.

Маркосян считает, что так как Ле Пен занимает лидерские позиции по результатам соцопросов, ее заявления не должны оставаться без внимания.

«В очередной раз Ле Пен очень просто и без какого-либо компромисса показала Киеву, что с настоящей политикой истерики никак не связаны. У каждого человека и у каждого политика, в соответствии со стандартами европейской демократии, должна быть своя точка зрения и своя позиция, отвечающая ей. Что касается всех запретов и обид, то это уже далекое прошлое. На сегодняшний день Ле Пен занимает лидерские позиции по результатам опросов рейтинга кандидатов в президенты Франции. Конечно, она может победить в апреле, а может и нет, но она совершенно точно не будет искать поддержку среди украинских сторонников семейства Клинтонов», - написала журналист. Она считает, что будет лучше, если Киев, в качестве реакции на заявления Ле Пен, запретит ей въезд в Украину.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
Важное за сутки
16 янв 2017
33937

"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

Помічник президента Російської Федерації Владислав Сурков під час візиту до окупованого Донецька в жорсткій формі заявив, що Кремль не задоволений роботою окремих «міністрів уряду ДНР». Крім того,

16 янв 2017
12681

Новая боевая машина Украины: «Тирекс» будет направлен в зону АТО - обзор

Данная информация появилась на Национальном промышленном портале "Незалежной", где опубликован патент на танк с гордым названием «Тирекс». Разработчики боевой машины сразу назвали его конкурентом

16 янв 2017
10244

Піонтковський: Трамп сам себе видав. Немає сумніву, що він агент Кремля

Найостанніше інтерв’ю новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа показало всьому світові, як агенти Кремля можуть самі себе видавати. Наступник Обами з усіх сил «намагається виконати

16 янв 2017
9617

Пєсков розповів про плани Кремля щодо захоплення нових територій

В інтерв’ю західним журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що ніколи Кремль не переслідував територіальних амбіцій, а анексія Криму стала наслідком «волевиявлення»

Последние новости

Депутаты ВР обвиняют руководство Нацгвардии в симпатии к террористам

Нацбанк заявил об увеличивающемся количестве депозитов в гривне

Депутат звинуватив представників Нацгвардії у симпатії до бойовиків

Експерт: Своїм візитом Байден дав зрозуміти Трампу, що обійти Україну йому не вдасться

У СММ ОБСЄ розповіли про зафіксовану заборонену зброю бойовиків

Захарова: на CNN началась истерика

Кабмин принял неожиданное решение по оккупированным территориям Донбасса

Гривна продолжает падение по отношению к доллару США

У КМДА пояснили, чому в столиці стоїть сморід

Итальянские политики сравнили «ДНР» с «фашистскими националистами»

Синоптики: 17 января в Украине легкий мороз

Украинским властям посоветовали, как реагировать на заявления Ле Пен по санкциям и Крыму

Ващиковский: «программа» Ле Пен сильно настораживает

Журналист рассказал, как Трамп и Путин могут поделить мир

Эксперты назвали район Киева с самым дешевым жильем

В ЕС опасаются возможного раскола из-за Марин Ле Пен

Украинский автопром продолжает сокращать производство

Эксперт озвучил свой прогноз о ликвидации лидеров боевиков на Донбассе

Нусс: пока «оппозиционеры» бороздят села, подстрекая людей на досрочные выборы, президент решает стратегические задачи страны

Депутаты получили компенсацию за проезд на территории Украины

 Новости за день