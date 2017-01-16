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Сазонов о поиске виноватых на телеканале СТБ

Сазонов о поиске виноватых на телеканале СТБ
На своей странице в Фейсбуке Кирилл Сазонов прокомментировал скандал, в центре которого недавно оказался телеканал «СТБ», показавший в своем эфире выпуск известного российского телевизионного шоу «Битва экстрасенсов», участие в котором приняли сразу несколько сепаратистов Донбасса, - передает replyua.net.

Сазонов сообщает: «Когда-то я работал в газете и был у нас с главным редактором договор: Резкий и жесткий материал закончился нашей победой – это результат общих усилий талантливого журналиста и мудрого редактора. Мы молодцы. А если влипли в проблемы – это подонок-журналист, а главный редактор вообще не в курсе».

Блогер пишет, что в таких случаях «провинившийся» журналист наказывался по всей строгости и впредь за ним присматривали. Сазонов сообщает: «Нормальная схема, кстати. Я понимаю уровень рисков и ответственности, лучше пусть отвечает журналист – это всем дешевле. Я был согласен. Хотя материалы, конечно, согласовывались до печати. Почему я вспомнил про эти древние времена? Ну, в ключе поиска виновных на СТБ».
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