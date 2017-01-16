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Байден назвав єдиний шлях для України, який поверне Донбас

Байден назвав єдиний шлях для України, який поверне Донбас
Чітке виконання кожного пункту Мінських домовленостей являється єдиним шляхом для України залишатися єдиною. Про це у понеділок, 16-го січня, заявив віце-президент Джо Байден під час спільного брифінгу з президентом України Петром Порошенко у Києві, інформує replyua.net.

«Коли Російська Федерація відмовляється виконувати свою частину Мінських домовленостей, то я можу уявити, як вам всім важко продовжувати плекати у собі віру на цей процес. Однак ми переконані, що саме мінський процес, без ніякого компромісу та поступок, являється єдиним шляхом, який допоможе нормалізувати ситуацію на сході країни та зберегти Україну цілою та цілісною. Мінські угоди передбачають все необхідне для того, щоб повністю повернути Донбас та відновити контроль над частиною українсько-російського кордону», - розповів американський політик.

«Для України немає іншого шляху, крім мінського процесу, який дасть надію на рух вперед українцям як одній нації», - наголосив Байден. Крім того він заявив, що політична части не буде реалізована доти, доки РФ не припинить військові дії. «Від України очікувати виконання «Мінську» потрібно лише тоді, коли Росія та її союзники в окупованому Донбасі повністю зупинять бойові дії», - сказав він.
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