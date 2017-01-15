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Социальные сети обсуждают позорное заседание по представлению нового губернатора Одесской области

Социальные сети обсуждают позорное заседание по представлению нового губернатора Одесской области
Айдер Муждабаев, Елена Васина и другие блогеры и пользователи социальных сетей обсуждают заседание, посвященное представлению Президентом Украины нового губернатора Одесской области, - передает replyua.net.

Васина на своей странице в Фейсбуке написала: «Это произошло в Одессе вчера. На представлении Президентом Украины нового губернатора Одесской области присутствовали Унгурян, Урбанский, Кивалов, Голубов - все звезды... без комментариев». Муждабаев на этот счет написал: «Ганьба». Как сообщалось ранее, новым губернатором Одесской области стал Максим Степанов.

Другие пользователи социальных сетей это событие прокомментировали так: «Одни гандоны. До чего ж противные морды. Особенно кидаловская. Сидеть должны на нарах эти мрази. Особенно этот хакер уебищный, позорище, и ушлепок кидалов. И давно должны сидеть. Как будто и не было революции гидности. Жах просто». Также под этим постом можно было прочитать: «Хозяева Одессы. Хозяева жизни. Непотопляемые при любой власти. Люби друзи» и «Ганьба тем, кто за них голосовал! Попали же они как то в Верховну Раду. Да и тем, что «проглотили» пидрахуйство кидалова и еще, и еще....это верхний эшелон. А плетью обуха не перешибешь. Даже майданы оказались слабыми против кошельков и власти».
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