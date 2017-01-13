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Власти Украины не предложили план победы в войне с Россией – Ющенко

Власти Украины не предложили план победы в войне с Россией – Ющенко
В интервью одному из украинских телеканалов Виктор Ющенко, который был третьим президентом Украины, заявил, что у нынешней власти страны нет конкретного плана, способного помочь преодолеть российскую агрессию и восстановить мир на своей территории, передает replyua.net.

Ющенко с сожалением подчеркнул, что в Украине ведут деятельность многие гибридные стороны, в связи с чем официально АТО никто не называет войной, несмотря на то, что в ООН события на Донбассе назвали агрессией. В связи с этим, продолжил Ющенко, Киев не может разорвать дипломатические отношения с Москвой и, таким образом, ввести визы для российских граждан.

Бывший президент Украины напомнил о действии два с половиной года назад свободной экономической зоны в Крыму, причем совместно с Россией. Это явление Ющенко назвал совершенно неправильным. «Все это мы называем абсурдными процессами, мы неправильно оцениваем все, что с нами происходит. Без предоставления правильных определений, мы не способны представить правильный подход к борьбе с такими вызовами», - считает Виктор Ющенко. Напомним, что Россия начала агрессию против Украины в 2014 году, прибегнув вначале к аннексии Крыма, а затем начав военные действия на Донбассе.

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