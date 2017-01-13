В Кабмине сообщили, как будут бороться со снижением занятости населения

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Глава Минсоцполитики Украины Андрей Рева во время последнего заседания правительства выступил с презентацией, в соответствии с которой власти намерены начать борьбу с количеством занятого населения, направляя все усилия на развитие промышленного производства, сельского хозяйства и транспортного потенциала, перелает replyua.net. При этом министр социальной политики ожидает, что промышленное производство в Украине начнет расти синхронно с развитием оборонной сферы, а земельная реформа поможет развиваться сельскому хозяйству.Более того, Рева сообщил о разработанной в Кабмине новой политике занятости. Согласно ей, украинцы могут рассчитывать на достойный уровень минимальной гарантированной оплаты труда и серьезного контроля за тем, насколько серьезно соблюдаются нормы трудового законодательства. Минсоцполитики также сообщило, что зашита социальных гарантий занятого населения имеет крайне важное значение. В том числе, Андрей Рева считает необходимым проведение модернизации системы соцстрахования в случае, если человек останется без работы.Как известно, за последние два года украинские чиновники констатировали снижение количества занятых граждан Украины приблизительно на три миллиона. По состоянию на сегодняшний день таких в стране 16,3 млн граждан.