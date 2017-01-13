Эксперт озвучил прогноз по второму сроку Порошенко

Старший эксперт МЦПИ Анатолий Октисюк в своей статье для «Апострофа» выразил мнение, что нынешний президент Украины Петр Порошенко намерен выдвигать свою кандидатуру на должность главы государства в 2019 году, передает replyua.net. По утверждению Октисюка, на сегодняшний день для Порошенко главное задание заключается в «перегруппировке» и оценке имеющихся у него ресурсов и рисков, а также определится, кто для него являемся оппонентом, а кто союзником. И уже затем, считает эксперт, Петр Порошенко начнет активно готовиться ко второму сроку президентства.
Аналитик подчеркнул, что сам президент Украины, безусловно, верит в возможность еще раз занять наивысшую государственную должность, и такой возможности он не намерен упускать.
В то же время, Анатолий Октисюк отметил, что для нормальной работы президента ему нужна опора стабильного парламента, в связи с чем вполне вероятно, что в нынешнем году в Украине будут объявлены досрочные выборы в высший законодательный орган страны. Эксперт уверен, что сам Порошенко заинтересован в досрочных выборах в ВР, так как ныне существующая мажоритарная система даст возможность пройти в парламент большему количеству его сторонников.