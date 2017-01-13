Сазонов: если Порошенко кого-то и винить, то только себя

Кирил Сазонов в статье на site.ua сообщает о том, что сегодняшняя публичная, но заочная перепалка президента Украины и Михаила Саакашвили выглядела довольно забавно, но «очень эстетично», - передает replyua.net.
Сазонов пишет, что переругивание Саакашвили с Порошенко, произошедшее сегодня посредством медиа, было очень даже эстетичным и заставило его отложить дела. Он отмечает: «Президент был очень недоволен – для него вдруг стал откровение полный провал всех дел бывшего губернатора Одесской области. Оказывается, нормально не работало ни одно ведомство, а Порошенко ничего, абсолютно ничего об этом не знал. И закрывал глаза на то, что вместо работы Саакашвили мотается по антикоррупционным форумам и делает громкие заявления в СМИ».
Блогер отмечает: «Саакашвили занимается этими разоблачениями давно, и заметили это многие. Но только дети могли не заметить, что Порошенко молчал до тех пор, пока эти разоблачения не стали касаться его лично». Сазонов резюмирует: «Вот только люди не собаки. Верность не их конек. И рано или поздно начинают смотреть на хозяина, не как на подателя еды, а уже как на альтернативное блюдо. Если на кого-то и нужно злиться президенту Украины, то только на себя».