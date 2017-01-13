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Муждабаев: "Дождь" закрыли не из-за моего доноса

Муждабаев: "Дождь" закрыли не из-за моего доноса
Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook пишет, что журналисты телеканала «Дождь» считают его виновным в закрытии телеканала, потому что он якобы написал на него донос, - передает replyua.net.

Украинский журналист пишет, что несколько месяцев назад он на своей странице в Фейсбуке написал жесткий пост о том, что «Дождь» называет Крым Россией. Он сообщает: «Прошли месяцы. На «Дожде» никто этого предупреждения не воспринял. Продолжили. Публиковали карты Крыма «в России». Звали в эфир людоедов, оправдывавших войну в Украине. А виноват в запрете вещания Дождя, оказывается, я».

Муждабаев подчеркивает, что российские журналисты совсем потеряли голову, путая причину со следствием – ведь не из-за его «доноса» закрыт телеканал, а за его откровенно российскую позицию по многим принципиальным вопросам. Он пишет: «Я «написал донос». Что там, в России, у людей с головой? Это я, что ли, отнимал у них родину? Это я лгал в эфире? Россияне, вы вообще о чем?» Как сообщалось ранее, многие блогеры высказались в поддержку решения властей о закрытии телеканала, однако они пишут, что закрывать надо не только «Дождь» - российские телеканал, вещавший на территории Украины, но и украинские телеканалы с откровенной пророссийской позицией – «Интер», «112» и другие.
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