На Западе Украине посоветовали взять паузу в отношении к США

Позиция Дональда Трампа как политика является очень непоследовательной, в связи с чем Киев должен на некоторое время взять паузу и посмотреть, как будущий американский президент будет себя вести во внешнеполитической сфере. Как передает replyua.net, подобное мнение в интервью изданию Лига озвучил Джеймс Шер, являющийся научным сотрудником в Королевском институте международных отношений Chatham House. С его точки зрения, никому совершенно неизвестно, на каком курсе остановит свой окончательный выбор Дональд Трамп.
При этом Шер не склонен считать республиканца проектом России, хотя после Второй мировой войны именно Дональд Трамп просит не обращать особое внимание на то, что происходит в европейских странах. Прежде всего, продолжил аналитик, основными вызовами для Трампа и его команды является Китай и ИГ. В окружении победителя выборов президента видят Россию в качестве союзника в борьбе с исламскими террористами, поэтому нужно ее оторвать от дружбы с Пекином. Со слов Джеймса Шера, такая позиция создалась на мифах, а не на реальной картине, и от этого, прежде всего, выиграет глава Кремля Владимир Путин.
В то же время, эксперт отметил принципиальное отличие позиции Трампа и Путина, которое заключается в планах американского руководства возродить военные силы США и сделать США ключевым игроком на рынке энергетики.