Украина должна отдать должное Обаме – Огрызко

Благодаря политике президента США Барака Обамы, был задан необходимый тон американо-российских отношений, который Украине принесет пользу. Как передает replyua.net, такую позицию в интервью одному из телеканалов озвучил бывший глава украинского МИДа Владимир Огрызко. Он считает, что сейчас будущий президент США Дональд Трамп точно поставлен в те рамки, которые, по крайней мере, в начальный этап его деятельности, будут влиять на принятие решений.
Огрызко считает, что Киев должен отдать должное в скором времени ушедшему из президентской должности Бараку Обаме, так как сейчас, по сравнении с прежними годами, он действует, как гроссмейстер. Дипломат уверен, что Обама создал правильную атмосферу отношений Вашингтона и Киева, и в будущем она пойдет Украине только в пользу.
Более того, Огрызко посоветовал своим согражданам не надеяться, что политика США по отношению к России потерпит значительных изменений. Эксперт подчеркнул, что если ранее Трамп занимал однозначную позицию о том, что нужно как можно быстрее отменить антироссийских санкций, то уже сейчас будущий президент США явно переосмыслил свое мнение, с учетом всех событий, которые происходят в мире.