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Журналіст про списки Савченко: росіяни своїх не кидають? Росіяни своїх забувають

Журналіст про списки Савченко: росіяни своїх не кидають? Росіяни своїх забувають
Журналіст Роман Цимбалюк розповідає на власній сторінці в Фейсбук про те, як російські ЗМІ реагують на активність української нардепа Надії Савченко, - про це інформує replyua.net.

За словами журналіста, російське телебачення захопилось темою Савченко не по-дитячому. Зараз там захоплено розповідають про те, яка молодець скандальна нардеп - опублікувала списки полонених. На думку журналіста, сам факт публікації списків ніяк не вплине на успіх обміну - все-одно заручники вже давно стали інструментом кремлівського тиску на українську державу і наявність чи відсутність у відкритому доступі якихось списків кардинально нічого не вирішує. Але цікавим є інший факт – канал «Россия 24» у пориві захоплення вчинком Савченко навіть забув про те, що вона визнана російським судом винуватою у вбивстві двох його кореспондентів.

І зовсім непоміченим пройшов той факт, що «списки Савченко» містять прізвища понад сотні росіян, які утримуються в українських СІЗО та в’язницях через тероризм та посягання на територіальну цілісність України – їх ніхто не збирається обмінювати, ніби їх ніколи і не існувало. Дійсно, Донбас – неймовірне місце: вимагають «русского мира», а доля конкретного російського громадянина нікому не цікава. Хочете сказати, росіяни своїх не кидають? Та вони просто про своїх забувають, - наголошує журналіст.
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