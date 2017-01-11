валюта
СпецтемаБоровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности

В Великобритании резко раскритиковали план Пинчука

В Великобритании резко раскритиковали план Пинчука
Если реализовать идеи известного в Украине и за ее пределами олигарха Виктора Пинчука о том, что для прекращения военных действий на Донбассе Киев должен полностью отказаться от Крыма, Украина в скором времени станет полностью подконтрольной России. Как передает replyua.net, такая точка зрения была озвучена Джеймсом Шерром, научным сотрудником в британском Королевском институте Chatham House.

Эксперт назвал Украину более сплоченным государством, чем это было в течение всей его истории, а также выступающим в роли активного субъекта в политике. С учетом этого Шерр посоветовал другим странам, «желающим встать на пути существования независимой страны, заниматься этим самим». Явно обращаясь к Виктору Пинчуку, Джеймс Шерр заявил, что нет надобности оказывать помощь третьим сторонам руками украинских граждан.

По мнению британского эксперта, применение таких «болезненных опережающих компромиссов» напоминает «большую сделку»,, о которой часто склонны говорить «реалисты». Шерр уверен, что партнерами Пинчука могут быть не настоящие люди, а вымышленные образы, предназначение которых заключается в легитимизации его предложений. Говоря о вероятности выборов на оккупированных территориях Донбасса, британский эксперт заявил, что они – «лучший способ оскорбления украинцев, отдавших свою жизнь за родину». Но и после них Москва и подконтрольные ей республики останутся недовольными.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: очень много новостей, и почти все связаны с Россией
Важное за сутки
11 янв 2017
11377

Гройсман: я больше не собираюсь содержать безработных в Украине

На заседании Кабмина Владимир Гройсман выслушал доклад Андрея Ревы, после чего заявил о том, что государство должно прекратить содержать безработных, поскольку необходимо переориентироваться на

11 янв 2017
8657

Царев хочет вернуться в Украину, так как полностью разочаровался в России – журналист

Экс-нардеп Олег Царев, скрывающийся в настоящее время от преследований на российской территории, хочет вернуться на родину, так как испытал полное разочарование в российской политике. Как передает

Последние новости

В Великобритании резко раскритиковали план Пинчука

Манн: уроженец Кении наконец покидает не положенное ему от рождения место президента США

От новых санкций против России пострадает вся экономика мира – Песков

У Порошенка пояснили ситуацію з "українськими лобістами" в США

Тарута рассказал, как быстро закрыть конфликт на Донбассе

Ученые выдвинули новую гипотезу о происхождении Луны

На Луганщині без води залишилася чверть мільйона людей - СММ ОБСЄ

Рева розповів про сьогоднішню ситуацію в Україні з ринком праці

Над аэропортом в Донецке возвышается национальный флаг Украины

Зв'язки Трампа та РФ тривають вже протягом 5 років - секретні дані

Трамп обурений щодо "компромату" РФ

Генерал-майор розповів про кадрових агентів російських спецслужб в ОБСЄ

ВСУ вступили в бой с боевиками вблизи Тарамчука

ЗСУ мають достатньо сили для знищення терористів на Донбасі - Кременецький

Плотницький хоче розраховуватися з Україною за воду її ж вугіллям

Каздобина: Олещук представил вредный текст для читателя

Айдер Муждабаев: В России не спасет клише «я вне политики»

У СЦКК пояснили, для чого бойовики так довго тримають ситуацію в Маріуполі напруженою

Гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды в ближайшие часы

Пятеро дипломатов ОАЭ убиты в Афганистане

 Новости за день