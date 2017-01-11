В Великобритании резко раскритиковали план Пинчука

Если реализовать идеи известного в Украине и за ее пределами олигарха Виктора Пинчука о том, что для прекращения военных действий на Донбассе Киев должен полностью отказаться от Крыма, Украина в скором времени станет полностью подконтрольной России. Как передает replyua.net, такая точка зрения была озвучена Джеймсом Шерром, научным сотрудником в британском Королевском институте Chatham House.
Эксперт назвал Украину более сплоченным государством, чем это было в течение всей его истории, а также выступающим в роли активного субъекта в политике. С учетом этого Шерр посоветовал другим странам, «желающим встать на пути существования независимой страны, заниматься этим самим». Явно обращаясь к Виктору Пинчуку, Джеймс Шерр заявил, что нет надобности оказывать помощь третьим сторонам руками украинских граждан.
По мнению британского эксперта, применение таких «болезненных опережающих компромиссов» напоминает «большую сделку»,, о которой часто склонны говорить «реалисты». Шерр уверен, что партнерами Пинчука могут быть не настоящие люди, а вымышленные образы, предназначение которых заключается в легитимизации его предложений. Говоря о вероятности выборов на оккупированных территориях Донбасса, британский эксперт заявил, что они – «лучший способ оскорбления украинцев, отдавших свою жизнь за родину». Но и после них Москва и подконтрольные ей республики останутся недовольными.