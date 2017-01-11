У Порошенка пояснили ситуацію з "українськими лобістами" в США

Інформація про американську компанію «BGR Group», яку за даними американського державного видання «FARA» нібито найняла Україна для відстоювання інтересів держави на території Сполучених Штатів, не являється правдою. Про це повідомив керівник прес-центру Адміністрації президента України Жигулін Андрій, інформує «Радіо Свобода», передає replyua.net.
«Правда полягає в тому, що документація, яку було оприлюднено через видання «FARA», не відповідає дійсності. Протягом наступних кількох годин їхні редактори внесуть відповідні корективи і ви зможете побачити різницю», - зауважив він. В той самий час Жигулін не пояснив, про які саме помилки йде мова, та і чи взагалі зверталася Україна за послугами до до американських компаній. «Спочатку давайте дочекаємось, коли буде виправлено всі помилки у публікації «FARA»? – зазначив представник Порошенка.
«Давайте дочекаємося, коли буде оприлюднено правдиву інформацію, оскільки перед цим хтось поширив брехню. Це все людський фактор. Там є як і дрібні, так і серйозні помилки», - наголосив Жигулін. Як повідомлялося, 1-го січня 2017 року на сайті видання «FARA» було опубліковано інформацію про те, що АП України найняла компанію «BGR Group» для відстоювання власних інтересів у США.