СБ України: списки Савченко некоректні

Співробітник СБ України Юрій Тандіт прокоментував для журналістів списки, які оприлюднила нардеп Надія Савченко у своєму Фейсбук, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».
Так, сьогодні Надія Савченко взяла на себе відповідальність поширити списки осіб, які перебувають у полоні терористів. При цьому вона наголосила, що робить це всупереч проханням СБ України. Коментуючи цей інцидент, Тандіт визнав, що його відомство дійсно наполегливо просило Савченко не публікувати будь-якого роду інформацію, яка стосується заручників. Про оприлюднені списки спецслужбовець повідомив, що вони є не надто коректними – там повторюються прізвища та імена, внесено кілька осіб, які значаться як такі, що пропали безвісти. Також присутні імена кількох осіб, яких вже було звільнено раніше. За словами правоохоронця, публікація списків розв’яже руки численним шахраям, які знаходять рідних тих, хто перебуває у полоні, і пропонують свої послуги щодо їх звільнення – відтак, люди віддають за це останні кошти.
Тандіт наголосив, що українське законодавство містить обмеження щодо публікації інформації, яка містить персональні дані. Крім того, порядок оприлюднення списків заручників містить вимогу узгодити таке оприлюднення з низкою посадових осіб. Але, як ми знаємо, Савченко такого узгодження не здійснила. Тим не менш, правоохоронці не бачать шляхів, якими б вдалось притягти народного депутата до відповідальності за такі дії.