валюта
СпецтемаБоровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности

СБ України: списки Савченко некоректні

СБ України: списки Савченко некоректні
Співробітник СБ України Юрій Тандіт прокоментував для журналістів списки, які оприлюднила нардеп Надія Савченко у своєму Фейсбук, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, сьогодні Надія Савченко взяла на себе відповідальність поширити списки осіб, які перебувають у полоні терористів. При цьому вона наголосила, що робить це всупереч проханням СБ України. Коментуючи цей інцидент, Тандіт визнав, що його відомство дійсно наполегливо просило Савченко не публікувати будь-якого роду інформацію, яка стосується заручників. Про оприлюднені списки спецслужбовець повідомив, що вони є не надто коректними – там повторюються прізвища та імена, внесено кілька осіб, які значаться як такі, що пропали безвісти. Також присутні імена кількох осіб, яких вже було звільнено раніше. За словами правоохоронця, публікація списків розв’яже руки численним шахраям, які знаходять рідних тих, хто перебуває у полоні, і пропонують свої послуги щодо їх звільнення – відтак, люди віддають за це останні кошти.

Тандіт наголосив, що українське законодавство містить обмеження щодо публікації інформації, яка містить персональні дані. Крім того, порядок оприлюднення списків заручників містить вимогу узгодити таке оприлюднення з низкою посадових осіб. Але, як ми знаємо, Савченко такого узгодження не здійснила. Тим не менш, правоохоронці не бачать шляхів, якими б вдалось притягти народного депутата до відповідальності за такі дії.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Боровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности
Важное за сутки
10 янв 2017
26438

Боровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности

Сегодня весь мир еще не знает о том, что происходит на Донбассе, но после завершения войны мировое сообщество ужаснется правде обо всех преступлениях, совершенных на этой территории. Как сообщает

10 янв 2017
21882

Кончаловский: украинцы скоро поймут, что они никогда не попадут в Европу

Совсем скоро граждане Украины поймут, что их страна не сможет быть частью Европы, а присоединение Крымского полуострова к России было правильным шагом. Как информирует replyua.net со ссылкой на

10 янв 2017
5600

Доник: НАТО перебросило в Польшу рекордное количество танков, которые окажутся за нашими спинами

Известный украинский блогер и волонтер Роман Доник на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что тот факт, что Североатлантический альянс укрепляет свою оборону – это, конечно, хорошо, вот

Последние новости

20 держав вимагають викинути Росію зі світового спорту

Мей пообіцяла захистити країни Балтії у разі російської агресії

Захворюваність на ВІЛ у Росії катастрофічна – доповідь ВООЗ

Українка очолила МЗС Канади

У Сенаті США хочуть більше санкцій щодо Росії

Родичів екс-генсека ООН судитимуть за хабарництво

СБ України: списки Савченко некоректні

Блогер: сумую за тими часами, коли Савченко сиділа в російській тюрмі

Блогер: Савченко до сих пор не за решеткой лишь потому, что этого с нетерпением ждут другие агенты Кремля

Геращенко: Савченко переконує, що опублікувала списки на користь українцям. Але я іншої думки

Путину удается делать то, что делал Гитлер с Европой в 30-х годах, - дипломат

Сазонов: це остання гра «Газпрому», і він піде на все

Антироссийские санкции из-за Крыма сильно ударили по России, - Керри

Борис Акунін: у Сучасній Росії ніщо не є тим, чим називається

Политики ЕС – Трампу: сделка с Путиным принесет не мир, а скорее войну

Росіяни за місяць розтринькали половину свого Резервного фонду

Політолог розповіла що означає активізація Азарова

Власти Венгрии запретили судоходство по Дунаю

Штаб АТО озвучил потери террористов за неделю

Президент Палестины обеспокоен намерениями Трампа

 Новости за день