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Блогер: сумую за тими часами, коли Савченко сиділа в російській тюрмі

Блогер: сумую за тими часами, коли Савченко сиділа в російській тюрмі
Блогер Андрій Швець на власній сторінці в Фейсбук пояснює чому не можна було публікувати списки полонених українців, - про це інформує replyua.net.

Так, сьогодні колишній перший номер «Батьківщини» опублікувала списки осіб, які перебувають у полоні бойовиків так званих Л/ДНР. Після того, як пара осіб дорікнули їй неточностями, помилками і наявністю у списках застарілих даних, вона пообіцяла викласти доопрацьований список. Все це було зроблено всупереч вказівкам СБ України – мовляв, правоохоронцям Савченко не підлегла.

Саме СБ України відповідальна за питання, які стосуються обміну заручників і видачі осіб, які перебувають у руках українських правоохоронців. Їм добре відомо, що це – ювелірна робота, яка потребує точності, вивіреності і чимало праці. Операція, яка базується на взаємній недовірі, є дуже ризикованою – кожен необдуманий крок може призвести до того, що робота кількох місяців буде зведена нанівець. І раптом нізвідки з’являється Надія Савченко, яка витирає ноги об роботу інших людей, публікуючи дані, які не підлягають оприлюдненню. Ніхто не в курсі до яких наслідків це призведе, але більшість українців, ймовірно, сумують за тим часом, коли Савченко сиділа у російській в’язниці, - зауважує блогер.
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