Політолог розповіла що означає активізація Азарова

Політолог Олеся Яхно-Белковська проаналізувала останні заяви колишнього очільника українського уряду Микола Азарова, - про це інформує replyua.net з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.
Так, нещодавно Микола Азаров у черговий раз розповів російським журналістам про «державний переворот» в Україні, «хунту» і «громадянську війну». Відтак, екс-прем’єр знову зауважив, що готовий очолити уряд в екзилі. Аналізуючи ці заяви, політолог наголошує, що активізація Азарова по суті означає активізацію Кремля, так як «політичні емігранти» у цьому аспекті самі собі не належать. Серед цілей, яких намагається досягти Москва діяльністю Азарова, практично немає нічого нового. По-перше, потрібно підтримати внутрішньоросійську пропаганду – саме на неї спрямовані заїжджені штампи про «державний переворот», «громадянську війну», яка стала «наслідком Революції Гідності».
По-друге, шляхом багаторазового повторення однакової маячні у Кремлі прагнуть дискредитувати Україну. І, врешті-решт, Москва працює на створення і поглиблення політичних криз. Зрозуміло, що в Януковича і його команди немає шансів на повернення до влади в Україні, але розхитування ситуації, пропаганда, інформаційні вкиди та дискредитація Києва закордоном сприятимуть розколу еліт. А це вже перешкоджатиме зовнішньополітичній консолідації, яка нині дуже потрібна, - наголошує політолог.