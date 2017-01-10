Політолог: із заявою Савченко стартував новий виток інформаційної війни

Політолог Олеся Яхно-Белковська на власній сторінці в Фейсбук пояснила які наслідки матиме опублікування нардепом Надією Савченко списків полонених, - про це інформує replyua.net.
Так, сьогодні, десятого січня 2017 року, Надія Савченко дала новий інформаційний привід – опублікувала список претендентів «на обмін»: українців, яких утримують терористи, та бойовиків, які відбувають строки в українських в’язницях. За словами політолога, ця нова ініціатива Савченко стала дуже невчасною, відкривши новий сезон внутрішньої інформаційної війни.
Наприклад, російська пропаганда вже встигла використати заяви скандальної нардепа для власних цілей – тут будуть і байдужість української держави до своїх громадян, і жорстокість до бойовиків, і низка інших звинувачень. Але проблема в тому, що обов’язково знайдуться вітчизняні політики, які намагатимуться роздмухати скандал у гонитві за черговими електоральними «балами». Дуже сумно, що на третьому році російської агресії ці люди все ще не можуть зрозуміти, що Кремль не може бути їх союзником, навіть ситуативним, адже мета Москви – не просто знищити українську владу, завданням Москви є знищення української держави як такої. А це значить, що не стане ніяких українських політиків, - зауважує політолог.