Сазонов різко розкритикував заяву Савченко: Не сміши народ

Заяви народного депутата України Надії Савченко про те, що її звільненню з російського полону посприяла рідна сестра Віра тим, що вона не давала спокою своїми нагадуваннями президенту Петру Порошенку, являються абсолютним абсурдом. Про це розповів український блогер Кирило Сазонов на своїй сторінці у Фейсбуці, передає replyua.net.
У своєму повідомленні він зазначив, що дякувати Савченко за свою свободу з полону Російської Федерації та те, що вона отримала місце в фракції «Батьківщина», має лише одній людині. «Раніше нардеп Надія Савченко заявила, що її звільнення з російського полону стало дієвим лише після того, як її сестра Віра почала докучати президента Порошенку. О, яка дурниця! Якби ж президент міг когось звільнити з російського полону… Ні, ти отримала свободу лише завдяки одній людині, яка тебе примостила до партії «Батьківщина» заради власних проектів. Зараз ти стала маріонеткою в просуванні інших політичних цілей кремля. І всі це розуміють. І Порошенко, і Тимошенко, і навіть сестра. Тому не сміши людей», - вважає Сазонов. Крім того він зазначив, що такими словами Надія Савченко родить з українців ідіотів. «Це моє перше звернення до невідомого мені політика на «Ти». Але вона перша почала, спробувавши натякнути, що ми – довірливі ідіоти», - наголосив блогер.