Украинский дипломат Богдан Яременко на своей странице в соцсети сообщил, что все дела, которые бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подал против СБУ, оказались проигрышными, передает replyua.net. Таким образом, подчеркнул дипломат, ВСУ полностью расставил все точки над «и» в иске Азарова. Кроме того, по словам представителя украинской дипломатии, Азарову не удалось выиграть в судебных инстанциях по делам против экс-руководителя СБУ Валентина Наливайченко.
В соответствии с предоставленными Лубкивским данными, принятие судейской коллегией окончательного решения по указанному делу состоялось еще 22 числа прошлого месяца. В решении суда предусмотрен отказ Азарову в возможности получить допуск к производству относительно всех исков и пересмотров решений, которые ранее принял суд. Отметим, что принятое ВС постановление носит окончательный характер и его нельзя обжаловать.
На днях появилась информация о том, что бывший глава украинского правительства, ныне возглавляющий «Комитет спасения Украины» Николай Азаров не исключает начала работы в скором времени правительства страны в изгнании.