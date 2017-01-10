В НАПК начали проверку бизнеса Порошенко в России

На своей странице в Facebook Ренат Кузьмин, являющийся украинским политиком и юристом, сообщил, что сотрудники НАПК начали проведение проверки относительно главы украинского государства Петра Порошенко. Как передает replyua.net, поводом для таких действий является бизнес президента в России. По словам Кузьмина, возглавляющая НАПК Наталя Корчак рассказала, что после поданного им заявления в агентстве начали тщательно проверять декларацию Порошенко.
Политик пояснил, что в своей электронной декларации украинский президент скрыл факт того, что у него есть свой бизнес в стране, которая начала открытую военную агрессию против Украину и по отношении к которой официальный Киев ввел экономические санкции.
Как известно, электронная декларация о доходах Петра Порошенко была обнародована в последних числах октября прошлого года. Согласно ей, украинский лидер на своих счетах имеет 26,3 млн долларов, 14,3 тыс. евро и 540 тыс. гривен. По истечении определенного времени в декларацию президента были внесены обновления, в которых Порошенко сообщил о дополнительных финансовых поступлениях в размере 1 млн 928 тысяч 594 грн. В общей сложности, украинский лидер владеет 104 компаниями, прошедших регистрацию как в Украине, так и далеко за ее пределами.