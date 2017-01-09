Нищук розповів про повернення «скіфського золота»: процес може розтягнутись до року

Очільник Міністерства культури Євген Нищук в інтерв’ю одному з телеканалів розповів про долю так званого скіфського золота і пояснив коли чекати його повернення в Україну, - про це інформує replyua.net з посиланням на матеріали «Цензор.нет».
Так, Нищук пояснив, що над проблемою повернення українській державі так званого скіфського золота працювала об’єднана команда Міністерства культури, Міністерства юстиції, Міністерства закордонних справ та навіть Міністерства інформаційної політики. Різні фахівці доклали зусиль до того, щоб експозиція повернулась до українських музеїв, а не до окупованого Криму. Тим не менш, Нищук зауважив, що процес безпосереднього повернення до України експонатів може зайняти ще певний час. Наразі поки що невідомо чи спроможеться російська сторона подати апеляцію. У разі, якщо апеляційної скарги не буде, можна чекати скіфське золото в Києві вже за три місяці. У разі, якщо росіяни все ж оскаржать рішення, повернення може розтягтись на рік і більше.
Нищук зауважує, що росіяни намагаються чинити тиск на суди, у тому числі – спробують тиснути на апеляційний суд. Але, за словами міністра, точку неповернення вже пройдено – золото так чи інакше повернеться до України. Крім того, Нищук прокоментував новину про те, що за зберігання експонатів доведеться заплатити сто одинадцять тисяч євро – за його словами це не така вже й велика сума і вона явно не співрозмірна з високою вартістю самої експозиції.