Політолог розповіла на що робить ставку Кремль у війні з Україною

Політолог Олеся Яхно-Белковська проаналізувала останні заяви лідерів терористів Л/ДНР і розповіла що стане основною ставкою Кремля у протистоянні з Україною у поточному році, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на сторінку блогера в Фейсбук.
Так, на міркування політолога наштовхнули недавні висловлювання ватажка терористів так званої Луганської народної республіки Ігоря Плотницького. Нещодавно він заявив, що військові дії на Донбасі закінчаться вже у цьому році. Свої міркування він обґрунтував тим, що «в Україні зараз багато флеш-мобів різних проводиться». Мовляв, на контрольованій частині української території громадяни збираються для того, щоб почитати вірші, співати пісні російською мовою. З цього Плотницький зробив висновок, що «українська влада довго не протримається».
Відтак, політолог робить висновок, що Кремль визначився зі своєю стратегією щодо України на поточний рік: якщо не вдалось залякати українців шляхом військового шантажу, то ставку буде зроблено на внутрішньополітичні конфлікти – роздмухуючи їх, Москва сподівається змусити Київ капітулювати. Нагадаємо, нещодавно колишні регіонали провели низку флеш-мобів, під час яких у громадських місцях співали радянських пісень.