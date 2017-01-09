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Політолог пояснила чому не рухаються українські реформи

Політолог пояснила чому не рухаються українські реформи
Політолог Олеся Яхно-Белковська пояснила на своїй сторінці в Фейсбук чому так повільно просуваються реформи в Україні, - про це інформує replyua.net.

Так, політолог зауважує, що силою, яка найбільше опиратиметься запланованій в Україні на 2017-2020 роки реформі у сфері медицини, стануть, як не дивно, самі медики. Те ж саме ми вже бачили у багатьох інших галузях – найбільш яскравими критиками судової реформи стали судді, які потім не захотіли проходити переатестацію. Норма про е-декларування була прийнята з невідомо якого разу й жорстко критикувалась всіма депутатами, в яких є хоч якісь статки. Тому так мало шансів, що колись парламент проголосує за скасування депутатської недоторканості.

Політолог зауважує, що так буде постійно: всі люблять критикувати державу за млявість і відсутність реформ, але коли справа доходить до їх власної сфери, змін ніхто не хоче. Все просто – мало хто спроможний до самообмеження. Наша проблема в тому, що переважна більшість політичного класу приєднується до найгучнішого критика чергової ініціативи у погоні за короткочасними електоральними дивідендами. Але врешті це вдаряє по кожному з нас, адже вбиває суспільний запит на реформи, - наголошує політолог.
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