Блогер: наші шансоньєтки знову їздили розважати окупантів і з цим варто щось робити



Блогер Anti-colorados на ресурсі «Лінія оборони» дав кілька коментарів з приводу постійних вояжів деяких українських виконавців на територію країни-окупанта і поділився міркуваннями з приводу шляхів вирішення цієї проблеми, - про це



Так, блогер зауважує, що гуманітарна сфера України перебуває у повному занепаді. Наприклад, знову, наприкінці третього року російської агресії, з’являються повідомлення, що українські шансоньєтки поїхали розважати окупантів – на різдвяні свята в Сочі засвітились Аліна Гросу, Ані Лорак і Світлана Лобода. З огляду на те, що суди Лінча – не наш метод, варто знайти якісь законні шляхи вирішення цієї проблеми, адже скоро від тих, хто «не помічає» війни і збирається «миритись», не буде ніякого рятунку.



Відтак, блогер зауважує, що українська Конституція має один недолік – вона прямо забороняє позбавлення громадянства. Але, якщо допустити певну юридичну казуїстику, то варто згадати, що українці не повинні мати подвійного громадянства і діяти на шкоду інтересам держави. Відтак, якщо сформулювати норму у вигляді словосполучень «втрата громадянства» або «призупинення громадянських прав», вдасться притягти до відповідальності і депутатів, в кишенях яких лежить по три паспорти різних держав, і різних прихильників «примирення з Донбасом», і представників культури, які за копійку готові розважати будь-якого. Здається, відповідний законопроект вже подано до парламенту, тепер справа за народними обранцями, - наголошує блогер.

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Горячая тема: Блогер о Ющенко: оказывается, человек, за поддержку которого нам пробивали головы, оказался с хорошей гнильцой Блогер Anti-colorados на ресурсі «Лінія оборони» дав кілька коментарів з приводу постійних вояжів деяких українських виконавців на територію країни-окупанта і поділився міркуваннями з приводу шляхів вирішення цієї проблеми, - про це інформує replyua.net Так, блогер зауважує, що гуманітарна сфера України перебуває у повному занепаді. Наприклад, знову, наприкінці третього року російської агресії, з’являються повідомлення, що українські шансоньєтки поїхали розважати окупантів – на різдвяні свята в Сочі засвітились Аліна Гросу, Ані Лорак і Світлана Лобода. З огляду на те, що суди Лінча – не наш метод, варто знайти якісь законні шляхи вирішення цієї проблеми, адже скоро від тих, хто «не помічає» війни і збирається «миритись», не буде ніякого рятунку.Відтак, блогер зауважує, що українська Конституція має один недолік – вона прямо забороняє позбавлення громадянства. Але, якщо допустити певну юридичну казуїстику, то варто згадати, що українці не повинні мати подвійного громадянства і діяти на шкоду інтересам держави. Відтак, якщо сформулювати норму у вигляді словосполучень «втрата громадянства» або «призупинення громадянських прав», вдасться притягти до відповідальності і депутатів, в кишенях яких лежить по три паспорти різних держав, і різних прихильників «примирення з Донбасом», і представників культури, які за копійку готові розважати будь-якого. Здається, відповідний законопроект вже подано до парламенту, тепер справа за народними обранцями, - наголошує блогер.