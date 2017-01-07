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Доник о благотворительности Фельдмана за чужой счет

Доник о благотворительности Фельдмана за чужой счет
Роман Доник пишет, что Фельдман, так известный своей благотворительностью в Украине, на самом деле осуществляет эти проекты за чужой счет – по всем предприятиям у него огромные кредиты, - передает replyua.net.

Доник сообщает: «У Фельдмана по всем предприятиям долги и кредиты. Все, что можно «перезаложено» по несколько раз. Единственный проект, который сейчас на слуху без негатива, благодаря стараниям рекламщиков – это экопарк Фельдмана. На рекламу экопарка, причем в регионах за 500-600 и дальше километров от Харькова, денег не жалеется. Причем по самому экопарку задолженности перед перевозчиками (бесплатные автобусы для посетителей) уже миллионные. То есть благотворительность слегка, за чужой счет»

Блогер пишет: «Но дело не в этом. Вопрос только времени, когда весь этот колосс на глиняных ногах рухнет под тяжестью растущих долгов. Мне интересно, на что будет делаться упор - на то, что уничтожают оппозицию, или что злодеи ликвидируют экопарк благотворителя? Или и то и другое?»
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