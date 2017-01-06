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Історик: в Україні почали цькувати чергового реформатора

Історик: в Україні почали цькувати чергового реформатора
Історик та публіцист Олег Панфілов на власній сторінці в Фейсбук відреагував на широку інформаційну кампанію, яка розгорнулась останнім часом в українському сегменті соціальних мереж, - про це інформує replyua.net.

Так, Панфілов зауважує, що цього разу псевдо-патріоти накинулись на чергового «іноземця» у владних коридорах - виконувача обов’язки очільника Міністерства охорони здоров’я Уляну Супрун. Інформаційна кампанія така ж, як і щодо інших реформаторів-варягів – нахабна, хамська, з поливанням брудом кожного, хто має сміливість не погодитись зі словами «критики». Загалом, це ще раз свідчить про те, що українці – великі фахівці щодо теоретичної частини реформ, а от з практикою реформування чомусь «ніяк», - підсумовує Панфілов.

Нагадуємо, що вже майже тиждень триває широка інформаційна кампанія щодо критики і навіть цькування нової команди МОЗ України. Зокрема, їм закидають затягування у проведенні низки тендерів щодо придбання медичних препаратів. Апарат Міністерства, у свою чергу, пояснює, що затримки були пов’язані з тим, що вся процедура закупівлі ліків відтепер передана до міжнародних організацій – на думку МОЗ, це надасть цьому процесу більше прозорості.
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