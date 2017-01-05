Нусс: Саакашвили - игрок, играющий на стороне врага

Павел Нусс на своей странице в Фейсбук прокомментировал новую статью Михаила Саакашвили, в которой тот обвиняет Президента Украины и его Администрацию в информационной войне против его политической партии, блокированию доступа к СМИ и широкой зрительной аудитории, - передает replyua.net.
Нусс сообщает, что все обвинения Саакашвили в адрес главы украинского государства абсурдны и безосновательны, и являются ни чем большим, чем его фантазиями и манипуляциями. Блогер подчеркивает, что все эти угрозы и унижения, на самом деле, направлены не на Петра Порошенко, а на украинский народ, которому после откровений Саакашвили должно стать стыдно за его сознательный выбора – мол, он проголосовал за президента, который является «главным барыгой», способным на информационные войны и блокированию доступа к СМИ.
Политический аналитик пишет, что все тезисы Саакашвили уж слишком похожи на российскую пропаганду, которая постоянно пытается дестабилизировать ситуацию в Украине и деморализовать украинскую армию и общество. Нусс подчеркивает: «По отношению к политику, сознательно возглавившему государство в период военной агрессии и оккупации территорий, сумевшему успешно реформировать Армию, добиться устойчивой коалиции Украины с Западом, использование таких оскорбительных слов, как «барыга» и пр. – равно игре на стороне врага». Нусс резюмирует, что Саакашвили стоит отказаться от сотрудничества с государством-агрессором и политических амбиций за счет украинского общества.