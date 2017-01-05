валюта
СпецтемаВ России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)

Нусс: Саакашвили - игрок, играющий на стороне врага

Нусс: Саакашвили - игрок, играющий на стороне врага
Павел Нусс на своей странице в Фейсбук прокомментировал новую статью Михаила Саакашвили, в которой тот обвиняет Президента Украины и его Администрацию в информационной войне против его политической партии, блокированию доступа к СМИ и широкой зрительной аудитории, - передает replyua.net.

Нусс сообщает, что все обвинения Саакашвили в адрес главы украинского государства абсурдны и безосновательны, и являются ни чем большим, чем его фантазиями и манипуляциями. Блогер подчеркивает, что все эти угрозы и унижения, на самом деле, направлены не на Петра Порошенко, а на украинский народ, которому после откровений Саакашвили должно стать стыдно за его сознательный выбора – мол, он проголосовал за президента, который является «главным барыгой», способным на информационные войны и блокированию доступа к СМИ.

Политический аналитик пишет, что все тезисы Саакашвили уж слишком похожи на российскую пропаганду, которая постоянно пытается дестабилизировать ситуацию в Украине и деморализовать украинскую армию и общество. Нусс подчеркивает: «По отношению к политику, сознательно возглавившему государство в период военной агрессии и оккупации территорий, сумевшему успешно реформировать Армию, добиться устойчивой коалиции Украины с Западом, использование таких оскорбительных слов, как «барыга» и пр. – равно игре на стороне врага». Нусс резюмирует, что Саакашвили стоит отказаться от сотрудничества с государством-агрессором и политических амбиций за счет украинского общества.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: Тодуров – враг, такой же, как Монтян, Савченко, Медведчук
Важное за сутки
05 янв 2017
9748

Андрей Данилко: Если не нравится Ани Лорак – не слушайте ее песни, незачем срывать концерты

Известный украинский исполнитель Андрей Данилко, в народе больше узнаваемый в роли своей сценичной героини Верки Сердючки, осудил тех, кто пытается запретить украинским артистам выступать с

Последние новости

Блогер: Україна знайшла альтернативу російській нафті

Ученые выдвинули новую гипотезу об исчезновении динозавров

Психологи ответили на вопрос, почему люди делятся на «сов» и «жаворонков»

Чи зможе Путін обвести навколо пальця Трампа

Японская компания уволила сотрудников, заменив их роботами

Кримський Бандерівець: окупанти довели Крим до повного зубожіння

Українська економіка у 2017 році: відродження чи стагнація

Английский археолог сделал удивительную находку

Кримський Бандерівець: окупанти спростовують міф, що весь цей цирк затіяли заради кримчан

Боевики «ЛДНР» самовольно покидают боевые позиции и бегут из Донбасса, - ГУР

Казанський: на свято прибічники терориста Захарченка зробили донеччанам «подарунок»

Открыт Межотраслевой профсоюз для помощи украинцам в Польше

Позитивные новости для украинской экономики - аналитик

Американська розвідка: російські кібер-атаки – загроза для уряду США

Нусс: Саакашвили - игрок, играющий на стороне врага

В ОРДЛО признали Луганск и Донецк Украиной, - СБУ

Сором продовжується – жертви аварійної посадки в Калінінграді кілька діб мерзнуть в аеропорту в очікуванні евакуації

Украина проведет еще одни стрельбы вблизи Крыма

Російський блогер: презирство до людей в Росії сягнуло апогею

Гройсман розповів, що думає про націоналізацію ПриватБанку

 Новости за день