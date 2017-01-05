Нусс: Украина не изменит свой курс - у России не будет выхода

Павел Нусс на своей странице в Фейсбуке прокомментировал статью Пинчука о «крайней необходимости» поиска компромисса в конфликте с Россией за счет украинских национальных интересов, - передает replyua.net.
Нусс сообщает, что «План Пинчука», по сути, предусматривает не что иное, как пошаговую капитуляцию Украины перед Россией. Он сообщает: «Если описать это коротко, то речь идет о том, что Украина должна отказаться от своих двух важнейших внешнеполитических векторов – интеграции с ЕС и НАТО; отказаться от Донбасса на условиях, о которых ранее уже озвучивала российская сторона, притом что они полностью противоречат Минским соглашениям; закрепление права на Крым за Россией до тех пор, пока «Украина не достигнет экономического успеха».
По мнению политического обозревателя, Пинчук в своей статье выразил взгляды всех украинских олигархов, ориентированных на Россию и сделал это он для того, чтобы эта тема стала обсуждаемой как в Украине, так и за ее пределами. Нусс подчеркивает, что все точки над «и» в этой истории уже расставил официальный ответ Администрации Президента Украины, опубликованный в том же издании. Журналист пишет: «Нет сомнений, что лобби-группы Киева и Москвы используют всевозможные контакты и механизмы для обеспечения политической поддержки позиций, на самом наивысшем уровне, а поиск альтернатив Минскому формату грозит для Украины непредсказуемыми конфликтными последствиями».