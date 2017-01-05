Гройсман про свою роботу прем'єр-міністра: Я - "нон-стоп"

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що за своєю напруженою роботою йому немає коли відпочивати. Про це він повідомив під час спілкування з кореспондентом видання «Укрінформ», передає replyua.net.
«Мій сон досить нерегулярний. Все залежить від того, коли у мене закінчується робочий день. Він у мене не нормований, і може закінчуватися як і о 8-й годині вечора, так і о 3-й годині ночі», - заявив голова уряду. Відповідаючи на запитання, ким його можна назвати, «совою» або «жайворонком», Гройсман сказав: «Можу назвати себе лише «нон-стопом». Звичайно, якщо моя доба завершується о 3-й ночі, то наступний робочий день я вже можу почати не о 9-й, а о 10-й годині, але при необхідності і о 8-й можу. Буває і так, що повертаєшся додому ближче до світанку, а о 8-й вже знову потрібно бути на посту. В такій роботі фактично немає поняття робочий чи вихідний день. Тут все залежить від справ. Маю постійно робочий день», - розповів політик.
При тому Гройсман зізнався, що дуже мало часу приділяє для спортивних навантажень. «Я розумію, що потрібно тримати себе у формі. Але коли? Наразі потрібно вирішити ситуацію в Україні. Коли все більш-менш стабілізується, тоді можна буде говорити і про здоровий спосіб життя», - зазначив він.