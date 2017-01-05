Савченко поразила громким заявлением в защиту «Беркута»

Внефракционный нардеп Надежда Савченко в последнее время не перестает неприятно удивлять как соотечественников, так и своих коллег в парламенте. Как передает replyua.net, теперь она принялась защищать бойцов, представляющих спецподразделение «Беркут», которые, как известно, жестко избили участников мирных акций протеста на Майдане в Киеве. В интервью «Эху Москвы» Савченко заявила, что украинский народ в центре украинской столицы был представлен как правоохранителями, так и собравшимися людьми. При этом нардеп заявила, что с пониманием относится к тому, как поступили бойцы спецподразделения с митингующими. По словам Надежды Савченко, беркутовцы просто-напросто исполняли данный им приказ, но люди этого не понимали. Нардеп в качестве примера отметила, что сейчас украинские военные на Донбассе не стреляют в террористов, поскольку им был дан соответствующий приказ.
Парламентарий сообщила, что целью ее прихода на Майдан было сделать так, чтобы силовики не столкнулись с активистами. «Я стояла в центре Киева, и у меня было чувство, что я выступаю в роли разграничительной стены, не желая допустить противостояний.