В 2017 году в окружении Порошенко будет множество конфликтов – эксперт

Анатолий Октисюк, который является старшим экспертом МЦПИ, прогнозирует, что в нынешнем году между представителями окружения президента Украины Петра Порошенко возможно возникновение конфликтных ситуаций, передает replyua.net. Особое внимание аналитика было акцентировано на том, что с недавних пор в окружении украинского лидера началась достаточно активная борьба между множеством групп влияния. Со слов Октисюка, эти группы являются представителями бизнеса, силовых ведомств, кадровой бюрократии и непосредственно ближайшего окружения Порошенко.
«Помимо вероятности интриг и активной борьбы компроматов за то, чтобы иметь доступ к «политическому телу главы государства», со стороны некоторых игроков проводится работа для того, чтобы в отставку был отправлен премьер-министр Владимир Гройсман», - уверен Октисюк. При этом он считает, что в данном случае есть риск того, что глава Кабмина принял решение о начале самостоятельной политической карьеры.
Подобные процессы, продолжил эксперт, могут привести к тому, что в кругах высокопоставленных украинских чиновников может начаться активное обсуждение о проведении глубинной конституционной реформы.