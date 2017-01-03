Парубій розповів про кремлівський план з дестабілізації ситуації в Україні

У 2017 році дострокових виборів до Верховної Ради України не буде. Про це заявив голова ВРУ Парубій Андрій під час розмови з кореспондентами «5 каналу», передає replyua.net.
Спікер Верховної Ради переконаний, що такий сценарій розвитку подій для України нав’язує російська влада, але він не матиме ніякого успіху, оскільки українці вже навчилися розпізнавати «хто є хто». «На мою думку, дострокових виборів до парламенту в Україні у цьому році не буде. Я глибоко вірю в те, що такий сценарій, який нам намагаються нав’язати зовні не являється проукраїнським. Звісно ми вже побачили, як агресор, який поламав всі зуби об Збройні сили України на Донбасі, віддає всі сили на те, щоб дестабілізувати ситуацію з середини», - каже Парубій.
«Ми також чудово розуміємо, що Верховна Рада держави, проти якої ведеться війна, являється основною ціллю агресора. Подібні речі ми вже спостерігали у Молдові, коли шляхом дестабілізації Кремлю вдавалося змінити напрямок руху цілої країни. Подібний сценарій хочуть просунути і в Україні. Але тут він не матиме ніякого успіху», - переконаний він. Як повідомлялося, Парубій переконаний, що через декілька місяців ЄС все таки скасує візовий режим для України.