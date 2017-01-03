Маломуж назвал переговоры в Минске бесперспективными и предложил новый формат

В интервью телеканалу «112.Украина» Николай Маломуж, ранее занимавший должность генерала Службы внешней разведки, заявил, что для того, чтобы завершить вооруженный конфликт и деоккупировать Донбасс, к переговорному процессу нужно подключать мировые сверхдержавы, передает replyua.net. Причем, отметил эксперт, речь не идет только о том, что они лояльно относятся к Украине. «Ожидается, что новая администрация Трампа, члены Конгресса и Сената станут первыми участниками, а другие влиятельные государства смогут представить свое видение решения данной ситуации», - заявил Маломуж. По его убеждению, в таком случае российская сторона, столкнувшаяся с критическими проблемами, будет лучше поддаваться на переговоры, что сделает реализацию «дорожной карты» по Украине благодаря содействию этих стран, а также содействию России и Украины, более реальной.
Маломуж также подверг резкой критике подписанные в Минске договоренности, так как они, по его убеждению, являются бесперспективными. Эксперт считает, что Россия и подконтрольные ей боевики используют Минские соглашения в свою пользу, и конфликт продолжается так, что перспективы его завершения кажутся минимальными.