Муждабаев о том, чем месседж транслировал Пинчук в своей статье

Айдер Муждабаев прокомментировал на своей странице в Фейсбуке молчаливую реакцию украинских чиновников на план капитуляции Украины, предложенный Виктором Пинчуком, - передает replyua.net.
Муждабаев сообщает: «За новогодними празднованиями не многие украинцы заметили, как украинские чиновники отреагировали на статью Пинчука с предложениями уничтожения Украины. А отреагировали они просто – никак. Молчат, словно воды в рот набрали. И это при том, что за такие действия в Украине предусмотрена уголовная ответственность. Но никто никаких заявлений не сделал, никто даже не критикует».
Блогер подчеркивает: «Некоторые из них все же высказались, но их единицы и они даже не из первого политического ряда. Хотелось бы ошибаться, но неужели это молчание действительно характеризует мнение украинских бизнес элит о происходящем? Или в элитах тоже раздумывают, как похитрее или подороже сдать Путину Украину? «Пропускают мимо ушей», не хотят ссориться со своим, потому что свой для них — не народ, а группа товарищей-бенефициаров? Не их ли месседж Пинчук транслировал в своей статье?» Муждабаев пишет: «На такие заявления нужно реагировать молниеносно. И те, кто сейчас молчат, не понимают, что всей Украине уже очевидно, чьи политические дни сочтены».