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Муждабаєв: є дві України і варто визначитись - з якою ви

Муждабаєв: є дві України і варто визначитись - з якою ви
Журналіст та громадський активіст кримськотатарського походження Айдер Муждабаєв у власному блозі на ресурсі «15 минут» поділився кількома думками з приводу найбільш гучного інформаційного приводу останніх днів, - про це інформує replyua.net.

Муждабаєв наголошує, що є дві різних України. Наприклад, яскравим представником однієї з них є Віктор Пінчук. Олігарх, лідер бізнес-еліти, меценат і філантроп. Він часто змінює місце проживання, перебуває то в Україні, то за її межами, проводить різноманітні заходи, де «піарить» державу. Зараз, публікуючи статтю в The Wall Street Journal, він закликає Україну відмовитись від окупованого Криму та європейської інтеграції в обмін на встановлення мирних відносин з Російською Федерацією і повернення до сфери її впливу.

Іншу Україну представляє пересічний громадянин Ільмі Умеров. Він є заступником очільника Меджлісу киримли і став фігурантом кримінального провадження за те, що підтримував територіальну цілісність нашої держави. Він, незважаючи на репресії, яких зазнає з боку окупантів, вимагає посилити тиск на Кремль для того, щоб врешті-решт Кримський півострів та окупована частина Донбасу повернулись під контроль Києва. Настав час визначитись на чию сторону станете ви, - наголошує Муждабаєв.
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