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В Администрации президента рассказали о переговорах с Россией

В Администрации президента рассказали о переговорах с Россией
Регулярные контакты Украины и России продолжаются исключительно в процессе «нормандского формата», а также в рамках минской Трехсторонней контактной группы, передает replyua.net. Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью журналистам рассказал замглавы президентской администрации Константин Елисеев. По его словам, продолжается активная работа «нормандского» четырехстороннего формата с участием украинских, немецких, французских и российских представителей, в частности, на уровне глав внешнеполитических ведомств и советников МИДа. Кроме того, Елисеев отметил, что в Трехсторонней контактной группы работают эксперты ОБСЕ.

Вместе с теми, высокопоставленный чиновник сообщил о существовании каналов для прямого общения, но их будут задействовать исключительно тогда, когда возникнет крайняя необходимость.

Ранее глава украинской дипломатии Павел Климкин сообщил, что иногда на переговорах в «нормандском формате» переговорщики не сдерживают эмоций, в связи с чем порой могут «летать» документы. Глава украинского МИДа подчеркнул, что бывают случаи, когда обойтись на переговорах без эмоций крайне трудно.
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